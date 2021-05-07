Лишенный гражданства "контрабандист" подал в суд на Зеленского, СБУ и СНБО

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Он просит признать противоправным и отменить указ президента о лишении гражданства

Предприниматель Александр Еримичук просит суд отменить санкции, под которые он попал из-за возможной причастности к контрабанде. Об этом говорится в расписании судебных заседаний.

В частности, Еримичук обратился в Кассационный административный суд в составе Верховного суда, который имеет полномочия пересматривать указы президента.

Ответчиком указан Владимир Зеленский. Третьими лицами - Совет нацбезопасности и обороны и Служба безопасности Украины.

Еримичук просит признать противоправным и отменить указ президента №140 / 2021, выданный 3 апреля 2021.

Этим указом Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении лиц, которых назвали "топ-десяткой украинской контрабанды".

ВС назначил состав суда, который будет слушать дело, пока в нем еще нет решений.

Александр Еримичук значится руководителем нескольких предприятий в Черновцах, занимающихся или занимавшихся ранее строительством и торговлей.

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Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении украинского гражданства троих человек в соответствии с одобренными Советом национальной безопасности и обороны санкциями против контрабандистов.