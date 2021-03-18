Лину Костенко предлагают выдвинуть на Нобелевскую премию по литературе

С такой инициативой выступили в парламентском комитете по вопросам гуманитарной и информационной политики

В Украине хотят выдвинуть кандидатуру писательницы Лины Костенко на соискание Нобелевской премии по литературе в 2022 году. Об этом в своем Facebook сообщила нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, комитет Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики планирует поддержать постановление об обращении Верховной Рады о выдвижении Костенко на соискание Нобелевской премии по литературе. Этот вопрос обсуждался на очередном заседании комитета 17 марта.

"Поддержим для номинации на присуждение Нобелевской премии по литературе в 2022 году кандидатуру украинской поэтессы и писательницы Лины Костенко", - отметила Кравчук.

Напомним, Лина Костенко - украинская писательница-шестидесятница, поэтесса. Ее книги "Над берегами вечной реки" (1977), "Маруся Чурай" (1979), "Неповторимость" (1980) стали важными явлениями для развития современной украинской поэзии.

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