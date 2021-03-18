Лину Костенко предлагают выдвинуть на Нобелевскую премию по литературе
С такой инициативой выступили в парламентском комитете по вопросам гуманитарной и информационной политики
В Украине хотят выдвинуть кандидатуру писательницы Лины Костенко на соискание Нобелевской премии по литературе в 2022 году. Об этом в своем Facebook сообщила нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук.
По ее словам, комитет Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики планирует поддержать постановление об обращении Верховной Рады о выдвижении Костенко на соискание Нобелевской премии по литературе. Этот вопрос обсуждался на очередном заседании комитета 17 марта.
"Поддержим для номинации на присуждение Нобелевской премии по литературе в 2022 году кандидатуру украинской поэтессы и писательницы Лины Костенко", - отметила Кравчук.
Напомним, Лина Костенко - украинская писательница-шестидесятница, поэтесса. Ее книги "Над берегами вечной реки" (1977), "Маруся Чурай" (1979), "Неповторимость" (1980) стали важными явлениями для развития современной украинской поэзии.
Ранее сообщалось, что депутат норвежского парламента Петтер Эйде выдвинул движение Black Lives Matter на Нобелевскую премию мира.