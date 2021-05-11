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В Украине людей, которые записались на прививки через "Дію", будут принимать в выходные

Фото из открытых источников

Также с 1 июня начнется пилотное внедрение электронных больничных

В Украине вакцинацию граждан, которые записались в очередь на прививку от COVID-19 в приложении "Дія", будут проводить в выходные дни. Об этом сообщает Офис президента

Согласно сообщению, во время совещания в Офисе президента по поводу ситуации с распространением коронавирусной болезни COVID-19 была обсуждена вакцинация тех, кто записался на прививку через приложение "Дія". Сейчас таких граждан 532 тысячи.

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Известно, что Владимир Зеленский поддержал предложение министра здравоохранения Максима Степанова по внедрению отдельных дней, а именно – выходных, для вакцинации этих лиц.

Как отмечается, на совещании также рассматривался вопрос о внедрении электронных больничных, которое начнется с 1 июня 2021 года в пилотном формате в 200 больницах, а в полном объеме заработает с 1 сентября текущего года.

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине создание коллективного иммунитета от коронавируса произойдет после вакцинации более 70% граждан страны.

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