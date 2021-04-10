Летом в крупных городах могут появиться вакцинальные центры: В Минздраве назвали условие

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В частности, они могут начать работать в Киеве, Львове, Харькове, Запорожье и Одессе

Министерство здравоохранения планирует в начале лета открыть центры вакцинации в крупных городах и городах-миллионниках. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

"Мы собираемся делать прививки усилиями мобильных бригад, в специально созданных пунктах прививок, в рутинных пунктах прививок. Также мы хотим как минимум в крупных городах создать вакцинальные центры. Это Киев, Львов, Харьков, Запорожье, Одесса. Там они могут себя на 100% оправдать", - отметил он.

По словам Ляшко, в одном центре будет работать по 10 бригад. Таким образом, это даст возможность делать как минимум 10 тысяч прививок в сутки.

При этом главсанврач добавил, что такой план развития возможен при одном условии. В частности, если в Украине будет достаточно количества вакцины от коронавируса.

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Ранее сообщалось, что Украина заключила контракт с корпорацией Pfizer на 10 миллионов доз вакцины против коронавируса. Отмечалось, что первые партии вакцины будут поставлены в Украину в ближайшие месяцы, а все 10 млн доз – в течение 2021 года.