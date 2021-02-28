live
Новости » Общество Читати новину українською

Лесик: Призываю сыновей Юрия Дудкина, если они находятся на свободе, связаться со мной

Андрей Лесик Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Член политсовета партии "Оппозиционной платформы – За жизнь" Андрей Лесик обратился к сыновьям политического эксперта Юрия Дудкина, который ранее был задержан правоохранительными органами, с просьбой - если они находятся на свободе, связаться с ним непосредственно. Соответствующее обращение опубликовано на сайте политсилы.

Приводим его текст дословно:

24 февраля был задержан политический эксперт Юрий Дудкин, которому предъявлено обвинение в государственной измене. "Оппозиционная платформа – За жизнь" сразу заявила о недопустимости подобных политических расправ и преследования инакомыслящих и предложила Юрию Дудкину юридическую помощь.

Сам Юрий Дудкин через своих сыновей обратился за помощью к своему другу, Андрею Лесику для получения помощи.

Я, и адвокаты находились в постоянном контакте с сыновьями Юрия Дудкина, в частности с Ярославом Дудкиным и достигли договоренности о том, что 1 марта 2021 года приедем в Киев для того, чтобы адвокаты заключили договор о правовой помощи и представляли интересы Юрия Дудкина в органах следствия.

Однако за день до этого, 28 февраля Ярослав Дудкин перестал выходить на связь, а на телефонные звонки на его личный телефон отвечает человек, называющий себя Борисычевым Геннадием Владимировичем. Второй сын, Святослав, также перестал выходить на связь.

Заявляю, что о том, что этот человек представляет интересы Юрия Дудкина, никому в партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" было неизвестно. Мне ничего неизвестно о том, что Борисычев представляет интересы партии, и действует по ее поручению.

Прошу Ярослава Дудкина или Святослава Дудкина, если они находится на свободе, связаться со мной и встретится в офисе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" для того чтобы скоординировать усилия по защите честного имени их отца и моего друга, Юрия Дудкина. Призываю не поддаваться на любые провокации, обещания и угрозы до нашей встречи.

 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Тотальная доминация. Украинский боксер победил россиянина в Москве "Крым – это Украина": Байден выступил с первым заявлением об оккупации полуострова Россия вербует жителей ОРДЛО для боевых действий в Ливии и Сирии, – разведка Эстонская разведка заявила о превращении Беларуси в "военный округ" России

программы канала ZIK

ZIK | Прямий ефір телеканалу ZIK
Политические провокации. Принудительная вакцинация. Санкции против СМИ | Голос народа | 25.02.21
Встреча Уруского с Кадыровым. Сомнительная вакцинация. Давление власти |
Анна Герман | Санкции против каналов. Дело Стерненка. Вакцинация | Голос народа | 25.02.21
Анатолий Могилев | Ток-шоу
Отказ от прививки. Новые симптомы COVID-19. Потепление в Украине | #Новости | 25.02.21