Лесик: Призываю сыновей Юрия Дудкина, если они находятся на свободе, связаться со мной

Андрей Лесик Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Член политсовета партии "Оппозиционной платформы – За жизнь" Андрей Лесик обратился к сыновьям политического эксперта Юрия Дудкина, который ранее был задержан правоохранительными органами, с просьбой - если они находятся на свободе, связаться с ним непосредственно. Соответствующее обращение опубликовано на сайте политсилы.

Приводим его текст дословно:

24 февраля был задержан политический эксперт Юрий Дудкин, которому предъявлено обвинение в государственной измене. "Оппозиционная платформа – За жизнь" сразу заявила о недопустимости подобных политических расправ и преследования инакомыслящих и предложила Юрию Дудкину юридическую помощь.

Сам Юрий Дудкин через своих сыновей обратился за помощью к своему другу, Андрею Лесику для получения помощи.

Я, и адвокаты находились в постоянном контакте с сыновьями Юрия Дудкина, в частности с Ярославом Дудкиным и достигли договоренности о том, что 1 марта 2021 года приедем в Киев для того, чтобы адвокаты заключили договор о правовой помощи и представляли интересы Юрия Дудкина в органах следствия.

Однако за день до этого, 28 февраля Ярослав Дудкин перестал выходить на связь, а на телефонные звонки на его личный телефон отвечает человек, называющий себя Борисычевым Геннадием Владимировичем. Второй сын, Святослав, также перестал выходить на связь.

Заявляю, что о том, что этот человек представляет интересы Юрия Дудкина, никому в партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" было неизвестно. Мне ничего неизвестно о том, что Борисычев представляет интересы партии, и действует по ее поручению.

Прошу Ярослава Дудкина или Святослава Дудкина, если они находится на свободе, связаться со мной и встретится в офисе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" для того чтобы скоординировать усилия по защите честного имени их отца и моего друга, Юрия Дудкина. Призываю не поддаваться на любые провокации, обещания и угрозы до нашей встречи.