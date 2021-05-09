Лесик: Мы по-настоящему будем праздновать День Победы, никто не запретит нам этот праздник

Андрей Лесик Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат харьковского горсовета Андрей Лесик поздравил украинцев с Днем Победы. В эфире телеканала "Перший Незалежний" он рассказал, как в Харькове будут отмечать эту великую дату.

Депутат напомнил, что Харьков - это город, в котором уважают ветеранов.

"Мы сейчас здесь собираемся и на десять часов едем на акцию "Бессмертный полк" возлагать цветы Родене Матери в лесопарке. Все, что вы сегодня будете наблюдать - это, наверное, от души, от сердца, и ключевое, что люди устали от той вакханалии, которая действительно происходит в нашей стране. Мы по-настоящему будем отмечать День Победы. Город Харьков - это город, в котором уважают ветеранов. Что бы ни происходило, мы сегодня будем единым кулаком. Бояться никто уже ничего не будет. Все исключительно в рамках закона. Один за всех и все за одного", - отметил Лесик.

Он также добавил, что представителей организации "Патриоты - За жизнь" с Харькова ночью пытались не пустить в Киев для участия в праздничных мероприятиях ко Дню Победы, однако люди все же смогли доехать.

"Я молчу про те приключения, которые сегодня были с "Патриотами - За жизнь" ночью, когда люди, представители города Харькова ехали на массовое мероприятие в город Киев, чтобы достойно отметить, то были промурыжены на посту протяжение последних семи часов. То есть, три часа ночи только люди поехали на Киев. Поэтому что бы ни происходило, никто и никогда не запретит нам праздновать этот великий день - День Победы, День Победы со слезами на глазах", - резюмировал Лесик.