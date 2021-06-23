Лесик: Меня судят за репост гиперссылки, статьи по которой просто не существует

Андрей Лесик Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Андрея Лесика судят за репост гиперссылки, статьи по которой в данный момент просто не существует. Об этом в ходе судебного заседания в Дзержинском районном суде Харькова заявил сам политик. Трансляцию вел телеканал "Перший Незалежний".

"Что важно в этом всем, когда я был задержан, меня арестовывал как раз один из потерпевших, фамилия его Гайдамак. Конечно, на тот момент, что он потерпевший, я не знал. Меня забрали, одели наручники... Привезли в Киевский районный суд. Судья меня закрыла в СИЗО. Туда я заехал в ночь с 15 на 16 декабря. За перепост гиперссылки. Когда я говорил, товарищ судья, где доказательства моей вины, вы зайдите на мою страничку в Фейсбук, там ничего нет, меня никто не слышал и говорили, что мы рассматриваем сегодня риски", - отметил Лесик.

При этом он подчеркнул, что самой публикации, в репосте которой его обвиняют, никто так и не увидел.

"В материалах дела есть только, что в этом репосте было. В репосте гиперссылки было сказано, что это обычная новость, которая касалась города Одессы. Я житель Харькова, меня интересовали, прежде всего события, которые происходили в моем городе. Где я и где Одесса. Я в своих показаниях давал, что я был последний раз в Одессе в 2006 году, потом вспомнил, что мог быть 2011 году... Это был мой крайний визит туда", - рассказал он.

По словам Лесика, упомянутая статья, по данным следствия, якобы провисела у него на страничке в соцсети с 2014 до 2017 года, то есть существовала три года.

"Я после этого избрался еще раз депутатом, не знаю, сколько провел футбольных турниров, чем еще занимался, и тут они заметили пост в Фейсбуке. Более того, если они его заметили, но тогда, когда у меня изъяли мои устройства, то во время процессуального действия зашли туда и сказали, "що, на жаль, ресурс не є активний". То есть, ничего нет. Название есть, а содержания нет. Так за что меня судят?! Более того, как доказать, что именно я сделал эту публикацию в Фейсбуке, если телефоны у меня были изъяты", - отметил он.

Лесик добавил, что считает действия сотрудников правоохранительных органов против него незаконными.

"У меня было предынсультное состояние. Когда у человека инсульт, ты становишься инвалидом. Вы сами понимаете, что жизнь и здоровье - это самое главное, что у нас есть. Я борюсь за свою жизнь достойно, ни от кого никуда не бегаю, но на тот момент, я написал заявление на сотрудников СБУ, что в отношении меня совершались незаконные действия. Извините, вытаскивать катетер или делать так, чтобы человек бегал по палате и кровь лилась по всей палате... В палату они являлись не единожды. Более того, я скажу, что больничная палата является по своей сути своеобразным жильем. Проникнуть в жилье можно только по решению следственного судьи. Это можно было сделать даже, когда сложная жизненная ситуация, преследуют особо опасного преступника, как во время обыска, когда меня нашли в доме у жены, то задним числом сделать ходатайство, проникли в больничную палату, чтобы найти там Лесика. Но они туда явились просто так", - рассказал политик.

"Если это дело слушается три с половиной года, то сколько тогда серьезные дела должны слушаться. Само дело не стоит выеденного яйца. Оно носит сугубо политический характер. Точка", - резюмировал он

Напомним, ранее с заявлением относительно суда над народным депутатом Андреем Лесиком выступили и члены "Оппозиционной платформы - За жизнь". В нем отмечается, что суд над руководителем фракции ОПЗЖ в Харьковском горсовете – яркий пример политических репрессий и фальсификации уголовных дел против оппозиции.