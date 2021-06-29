Леониду Кравчуку сделали операцию на сердце, – Арестович

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук Фото из открытых источников

Сейчас о состоянии первого президента Украины ничего неизвестно

Первый президент независимой Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук перенес операцию на сердце. Об этом сообщил спикер переговорной группы Алексей Арестович в комментарии LIGA.net.

"Да. Он просил не комментировать, ничего, кроме самого факта", – отметил спикер украинской стороны в ТКГ.

Отмечается, что о состоянии Леонида Кравчука ничего неизвестно. В его окружении также не комментируют, как он себя чувствует и продолжит ли работу.

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Ранее сообщалось, что в Клинической больнице скорой медицинской помощи во Львове впервые в Украине провели операцию с применением методики виртуальной реальности. Пациенткой стала 12-летняя девочка, страдавшая симптоматической артериальной гипертензией.