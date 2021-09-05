Леонид Кравчук отправился в Германию для прохождения реабилитации
Реабилитация понадобилась после операции, перенесенной в конце июня
Первый президент Украины, лидер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук отправился в Германию на реабилитацию после сложной операции на сердце. Об этом сообщил блогер и телеведущий Сергей Поярков в комментарии Obozrevatel.
"Кравчук вот недавно лежал недалеко от моей палаты - поехал в Германию на реабилитацию", – рассказал Поярков.
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Напомним, ранее стало известно, что первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук перенес операцию на сердце.
Позже стало известно, что после операции на сердце он находился в реанимации. Его подсоединяли к аппарату ИВЛ.