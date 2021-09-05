home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

Леонид Кравчук отправился в Германию для прохождения реабилитации

Леонид Кравчук Фото из открытых источников

Реабилитация понадобилась после операции, перенесенной в конце июня

Первый президент Украины, лидер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук отправился в Германию на реабилитацию после сложной операции на сердце. Об этом сообщил блогер и телеведущий Сергей Поярков в комментарии Obozrevatel

"Кравчук вот недавно лежал недалеко от моей палаты - поехал в Германию на реабилитацию", – рассказал Поярков.

Новости по теме: Кравчука не будет принимать участия в ТКГ до декабря, – Арестович

Напомним, ранее стало известно, что первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук перенес операцию на сердце.

Позже стало известно, что после операции на сердце он находился в реанимации. Его подсоединяли к аппарату ИВЛ.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

В сторону Зеленского и первых лиц государства поступили угрозы Злоумышленника нашли Байден сказал Зеленскому, что США поддерживают желание Украины вступить в НАТО, - Кулеба Я удивляюсь! Зеленский просит Байдена помочь в освобождении террористов, - Москаль Экс-нардеп назвал Зеленского "всадником Апокалипсиса государственности Украины"

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект