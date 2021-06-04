Лед в Арктике утончается вдвое быстрее, чем считалось, - исследование

Согласно обновленным данным, лед утончается от 70% до 100% быстрее

Лед в прибрежных районах Арктики утончается вдвое быстрее, чем считалось ранее. Об этом сообщает AFP со ссылкой на исследование, проведенное исследователями из Британского университетского колледжа Лондона (UCL).

Согласно исследованию, лед в прибрежных районах утончается со скоростью от 70% до 100% быстрее, чем было установлено.

Как отмечается, переоценка произошла после того, как команда ученых использовала более современные карты высоты снежного покрова на льду.

"Толщина морского льда оценивается путем измерения высоты льда над водой. Но это измерение искажается из-за того, что снег делает льдины тяжелее. Ученые скорректировали это, используя карту высоты снежного покрова в Арктике, которая не учитывала влияние изменения климата. Предварительные расчеты толщины морского льда основаны на снежной карте, обновленной 20 лет назад", - сообщили в UCL.

Также исследователи использовали спутник Европейского космического агентства, чтобы определить, сколько времени нужно радиолокационным волнам, чтобы отбиться от льда, что позволило им вычислить его высоту над водой и сделать вывод об общей толщине льда.

Команда UCL добавила эту оценку к новой модели снега. Она вычисляет глубину и плотность снежного покрова, используя такие входные данные, как температура воздуха, снегопад и данные о движении льда, чтобы отслеживать, сколько снега накапливается на морском льду.

Объединенные результаты позволили ученым оценить общую скорость уменьшения толщины льда, а также ее изменчивость из года в год.

Ранее сообщалось, что с 1994 по 2017 годы Земля потеряла 28 триллионов тонн льда. В целом за 23 года произошло увеличение скорости таяния льда на 65%. Такое быстрое таяние льда по всей планете повышает уровень моря, а вместе с тем повышает и риск затопления прибрежных общин и грозит уничтожением естественных местообитаний, от которых зависит дикая природа.