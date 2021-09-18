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Латвия внесла Украину в список риска: Новые правила въезда

Фото из открытых источников

В случае отсутствия соответствующих сертификатов, въезд в Латвию разрешен определенным категориям граждан Украины, которые приведены в сообщении посольства

Латвия внесла Украину в перечень стран, где есть серьезный риск для здоровья населения. Об этом информирует посольство Украины в Латвийской Республике в своем Facebook.

"По информации государственной пограничной службы Латвии, а также в соответствии с перечнем Центра контроля и профилактики заболеваний (ЦКПЗ) Латвии, Украину отнесены к странам, которые несут серьезный риск для здоровья населения (14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости превышает показатель заболеваемости 75)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что въезд в Латвийскую Республику с 18 сентября 2021 года без уважительной причины, в частности с целью туризма разрешен только гражданам Украины, имеющим сертификаты COVID стран-членов ЕС, ЕЭП, Швейцарии и Великобритании, а также имеющих COVID-сертификаты, которые получены в мобильном приложении "Дія" с QR-кодом для проверки и являются совместимыми с действующей системой признание сертификатов о вакцинации от COVID-19 в Латвийской Республике (в случае некорректного отображения информации при попытке сканирования QR-кода, стоит перезагрузить/обновить сертификат о вакцинации в приложении "Дія").

Отмечается, что такие лица не подлежат 10-дневной самоизоляции и освобождены от требования тестирования на COVID-19 перед прибытием в Латвию и по прибытии в Латвию.

В случае отсутствия соответствующих сертификатов, въезд в Латвию разрешен определенным категориям граждан Украины, которые приведены в сообщении посольства.

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Напомним, ранее Швейцария ужесточила требования для въезда в страну. Невакцинированным от COVID-19 туристам необходимо будет предъявить отрицательный ПЦР-тест. В частности путешественникам для посещения ресторанов, кинотеатров, выставок и других мест культурного отдыха нужно иметь сертификат о вакцинации, или отрицательный ПЦР-тест, или свидетельство о том, что человек переболел, и у него есть антитела. 

 

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