Кузьмин: Телеканалы ZIK, "112 Украина" и NewsOne намерены подать иски об отмене указа президента о санкциях в течении 3-4 дней

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Телеканалы ZIK, "112 Украина" и NewsOne намерены подать иски об отмене указа президента о санкциях в течении трёх-четырёх дней. То, что происходит сегодня - манипуляция, юридический трюк, который становится возможным, если действующая власть и суд находятся в сговоре. Об этом на своем Телеграм-канале заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин.

"На съезде ОПЗЖ сегодня сообщили, что иски об отмене указа президента каналы будут подавать в течении трёх-четырёх дней. Я с удивлением узнал, что иск уже подан.

Это задача для школьников — манипуляция, юридический трюк, суть которого заключается в том, что фейковый истец подаёт "кривой" иск якобы в интересах канала, прогнозируемо проигрывает его и тем самым делает невозможным победу настоящего истца, если такой появится. Суд просто откажет настоящему истцу, мотивируя отказ тем, что аналогичный иск по таким же основаниям ранее был уже рассмотрен, и по нему вынесено решение об отказе в удовлетворении.

Этот юридический трюк становится возможным, если действующая власть (ответчик) и суд находятся в сговоре и действуют как одна преступная группа", - отметил политик.

Напомним, ранее телеканалы ZIK, "112 Украина" и NewsOne опровергли информацию о подаче в Верховный Суд исков об оспаривании указа президента о санкциях.