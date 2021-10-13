Кузин: Список профессий для обязательной вакцинации будет постоянно обновляться

Изменения не будут происходить еженедельно, поскольку это потребует дополнительного вложения ресурсов

Списки профессий для обязательной COVID-вакцинации будут постоянно обновляться. Периодичность изменения перечня пока не определена, но это не будет происходить еженедельно. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью " Украинском радио".

"Мы будем постоянно пересматривать такой список, потому что мы понимаем, что многие объекты, в частности критической инфраструктуры, должны работать даже при красной зоне. Сейчас нарабатывается этот список", - сказал Кузин.

В частности в ходе интервью его спросили о том, планируется ли в ближайшее время добавить в список обязательной вакцинации полицейских и кассиров супермаркетов.

Главный санврач ответил, что на данном этапе не планируется внесение изменений в этот перечень.

"Мы должны выбирать тактику постепенную, потому что вся инфраструктура перестраивается на ту или иную группу риска. Поэтому изменения не будут происходить еженедельно, поскольку это потребует дополнительного вложения ресурсов", - уточнил он.

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Напомним, ранее главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЕІ) на следующей неделе рассмотрит вопрос о введение бустерной вакцинации на территории Украины.