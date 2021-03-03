Кужеев: Журналисты "Першого Незалежного" и закрытых каналов никогда не допускали угрозы безопасности страны

Скриншот с видео

Журналисты телеканалов "Першого Незалежного", ZIK, "112 Украина" и NEWSONE никогда в своей профессиональной деятельности не допускали нарушений стандартов, призванных тем или иным способом нести угрозу национальной безопасности Украины.

Об этом во время заседания Комитета ВРУ по вопросам свободы слова, который транслировал телеканал "Перший Незалежний", заявил ведущий телеканала Павел Кужеев.

Кужеев отметил, что как граждане Украины, как народные депутаты, как сотрудники СБУ, СНБО, которые выполняют свои обязанности, как народные депутаты, так и журналисты "Першого Незалежного", заинтересованы в том, чтобы был сохранен государственный суверенитет, независимость Украины и в дальнейшем было экономическое и политическое процветание нашего государства.

"Поэтому никоим образом, хочу вас заверить, что журналисты "Першого Незалежного" ZIK, "112 Украина", NEWSONE никогда в своей профессиональной деятельности не допускали нарушений стандартов, призванных тем или иным способом нести угрозу национальной безопасности Украины. Мы граждане Украины, мы патриоты своей земли. В этом смысле мы здесь на одной стороне", – подчеркнул Кужеев.

Вместе с тем он добавил, что коллектив "Першого Незалежного" пытаются привязать к лицам, на которых наложили санкции, что вполне недопустимо.

"Мы призываем ставить знак пробела между тем, каким способом было закрыто функционирования телеканалов ZIK, "112 Украина", NEWSONE и того, как коллектив журналистов основал и пытался начать вещание уже в рамках нового вещателя под названием "Першого Незалежного", – добавил Кужеев.

Отметим, ранее журналисты NEWSONE, "112 Украина" и ZIK обратились к президенту Европейского совета Шарлю Мишелю с просьбой о встрече в связи с незаконным закрытием трех оппозиционных телеканалов в Украине. Соответствующее письмо сотрудники СМИ направили пресс-секретарю председателя Евросовета Баренде Лейтсо.

Также более 1 000 человек пришли во вторник, 2 марта, под представительство Евросоюза в Украине, чтобы обратить внимание Европы на незаконные действия украинских властей в отношении трех телеканалов NEWSONE, "112 Украина", ZIK. Кроме украинцев, которым небезразлична судьба свободы слова в Украине, в центр Киева на улицу Владимирскую пришли также народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" - Илья Кива, Нестор Шуфрич, Виктор Черный, Ренат Кузьмин, Антонина Славицкая, Олег Волошин, Александр Колтунович, Михаил Макаренко. Вместе с ними возле представительства ЕС находились и журналисты трех незаконно закрытых телеканалов NEWSONE, "112 Украина", ZIK. Журналисты просили о встрече президента Европейского совета Шарля Мишеля, который как раз находится в Украине с официальным визитом. Сотрудники NEWSONE, "112 Украина", ZIK Диана Панченко, Ростислав Сухачев, Юлия Колтак и Богдан Аминов намеревались обратиться к нему с письмом, где подробно рассказывается о цензуре в стране и наступлении на свободу слова.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NEWSONE и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NEWSONE и ZIK. Но буквально час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.