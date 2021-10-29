Купленный у Британии ледокол переименован: Каково новое название

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Новое название судна - "Ноосфера"

Украина переименовала купленный у Британии ледокол James Clark Ross, который будет обеспечивать логистику для украинской антарктической станции "Академик Вернадский". Об этом говорится на сайте президента Украины.

Как отмечается, в этом году судно приобрел Национальный антарктический центр МОН. В начале октября ледокол зашел в акваторию Одесского порта. Портом его приписки определена Одесса.

Известно, что ледокол оснащен океанографическим оборудованием, восемью специализированными лабораториями и приспособлениями для отбора любых проб с глубины до 8 км.

"Теперь украинским исследователям будут доступны почти 90% дна Мирового океана. Наличие такого судна, приспособленного для работы в условиях низких температур, позволяет значительно расширить диапазон научных исследований", - говорится в публикации.

После прохождения всех процедур и изменения названия судна на "Ноосфера" ледокол выйдет в океан уже в этом году и возьмет курс на Антарктиду в направлении украинской полярной станции "Академик Вернадский".

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Как сообщалось ранее, после 30 лет службы в составе Британской антарктической миссии ледокол был продан украинской антарктической станции "Академик Вернадский". Корабль "Джеймс Кларк Росс" открывает новые возможности для проведения научных разведок, в частности исследования океанов и изменения климата в полярных регионах.