Купить COVID-вакцину можно будет не раньше осени, - эксперт

Купить вакцину от COVID-19 в клиниках или аптеках

"Я думаю, что купить вакцину можно будет не раньше осени. Хотя было бы правильно дать возможность людям, которые не входят в первоочередные списки, получать вакцину коммерческим путем", - отметил он.

В то же время Сорока отметил, что в Украине очень много людей пожилого возраста, людей с хроническими заболеваниями, с инвалидностью, а также много медицинских работников, которым вакцина необходима как можно скорее.

Напомним, в воскресенье, 9 мая, Украина получила еще 500 тысяч доз китайской вакцины от коронавируса Sinovac.