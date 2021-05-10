Купить COVID-вакцину можно будет не раньше осени, - эксперт
Купить вакцину от COVID-19 в клиниках или аптеках
Приобретать вакцину от COVID-19 в клиниках или аптеках, вероятно, можно будет не раньше осени. Такое мнение высказал президент общественной организации "Украинский медицинский клуб" Иван Сорока в эфире "Украина 24".
"Я думаю, что купить вакцину можно будет не раньше осени. Хотя было бы правильно дать возможность людям, которые не входят в первоочередные списки, получать вакцину коммерческим путем", - отметил он.
В то же время Сорока отметил, что в Украине очень много людей пожилого возраста, людей с хроническими заболеваниями, с инвалидностью, а также много медицинских работников, которым вакцина необходима как можно скорее.
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Напомним, в воскресенье, 9 мая, Украина получила еще 500 тысяч доз китайской вакцины от коронавируса Sinovac.