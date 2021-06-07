Кулеба назвал страны, которые откроются для украинцев после введения COVID-паспорта

Паспорт вакцинации Фото из открытых источников

Сейчас Турция - самая доступная для посещения с комфортными условиями

Этим летом туристы, получившие цифровые сертификаты вакцинации, будут иметь больше возможностей для путешествий. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время утреннего эфира "Завтрака с 1+1".

По его словам, наличие ПЦР-теста не единственное, что сдерживает украинцев от путешествий. Украина работает над синхронизацией бумажных справок о прививках с европейским цифровым зеленым сертификатом", который начнет действовать уже с 1 июля этого года. "Но мы не хотим ждать вплоть до июля, поэтому я начал работу с некоторыми соседними странами о признании письменных сертификатов", - сообщил министр.

Среди стран с которыми ведут переговоры по созданию соответствующих условий с минимальным количеством требований глава МИД отметил Венгрию, Молдову, Грузию, Албанию. "Основные курорты мы откроем. Сейчас работаем с Испанией, я думаю этим летом мы будем иметь больше возможностей для путешествий, чем в прошлом году", - добавил Дмитрий Кулеба.

Глава МИД также отметил, что получить подтверждающий документ − бумажный сертификат о вакцинации, процедура которого утверждена Кабмином, можно во время вакцинации.

Напомним, что 1 июня первые семь стран Европейского Союза начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации от COVID-19.

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Венгрия, Молдова, Турция уже договорились о взаимном признании COVID-сертификатов, сейчас ведутся переговоры с Грузией.

Вместе с тем, ВОЗ предупреждает, об опасности возобновления международных поездок.