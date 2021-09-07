Кучеренко: Украинцев уже сейчас могут отключать от услуг за долги по оплате ЖКУ

Народный депутат Украины (фракция "Батькивщина") Алексей Кучеренко ZIK

Проблема долгов не решена абсолютно

Бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, народный депутат Украины Алексей Кучеренко заявил, что коммунальщики уже сейчас имеют все права, чтобы отключать украинцев от услуги за долги. Об этом он сообщил в эфире "Першого Незалежного".

"Первое, что сегодня возможно – это отключать от услуги. Вот эта норма заработала в новом законе о жилищно-коммунальные услуги, поэтому коммунальщики, энергетики имеют все юридические права и основания, если долги отключать от услуги. Это может быть отключение от электроэнергии, от газа может быть, от тепла сложнее, потому что там технически, но могут домами даже целыми", – сказал он.

Также Кучеренко добавил, что за счет огромных долгов, которые составляют порядка 69 млрд, компании будут пытаться их взыскать.

"В первую очередь "Нафтогаз" будет взыскивать их и заставлять по всей цепи требовать оплатить эти долги. Поэтому проблема не решена абсолютно. Поэтому, когда я слышу все эти победы и отчеты о какой – то 90% готовности к зиме – то это полный бред", – заявил депутат.

Как сообщалось ранее, из-за низкой активности производителей тепла по заключению трехлетних соглашений на закупку природного газа своевременный старт отопительного сезона в Украине находится под угрозой.