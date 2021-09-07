Кучеренко: Украина не готова к отопительному сезону, и у власти нет плана действия

Алексей Кучеренко Фото из открытых источников

Местным бюджетам нужна субвенция, потому что в них могут без тепла и без газа остаться детские сады, школы и другие заведения

Бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко заявил, что правительство страны не подготовило план действий до начала нового отопительного сезона. Об этом он сообщил в эфире "Першого Незалежного".

"Сейчас в энергетике будет сложная кризисная ситуация. Это однозначно. Наша лидер-госпожа Тимошенко-предлагала немедленно пригласить правительство и спросить: "у вас есть план действий?". Конкретный План действий в связи с тем, что в Европе сегодня кардинально скакнули цены на газ. Они составляют 650 евро за тысячу кубов, а у нас не хватает государственного газа. У нас там только 13 млрд из 30 – это государственный газ "Нафтогаза", цену которого мы можем регулировать, а остальное – это все биржевая цена, она уже сегодня за 20 грн за куб. И я не понимаю, какие платежки будут у населения", – сказал Кучеренко.

Также он добавил, что в бюджете страны точно не предусмотрены суммы на субсидии, потому что их уже потратили за первое полугодие.

По словам народного депутата, местным бюджетам нужна субвенция, потому что в них могут без тепла и без газа остаться детские сады, школы, вузы, прочие заведения.

"Я общаюсь с энергетиками – уже есть дефицит угля. Мы отстаем на 3 миллиона тонн – мы уже его не догоним. Поэтому будут вновь открывать импорт российской электроэнергии из России, из Беларуси. Почему тогда газ не покупаем напрямую в России? Мы еще немножко покувыркаемся без стратегии, без плана, в этом хаотичном пиар-пространстве", – подытожил Алексей Кучеренко.

Как сообщалось ранее, в Минрегионе заявили, что из-за низкой активности производителей тепла по заключению трехлетних соглашений на закупку природного газа своевременный старт отопительного сезона в Украине находится под угрозой.