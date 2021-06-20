Кубинская COVID-вакцина эффективна на 62%, - фармацевты

Такая эффективность наблюдается после введения двух доз вакцин, хотя препарат предусматривает введение трех доз

"Только с двумя дозами Soberana 02 достигла эффективности в 62%", - говорится в заявлении компании.

В общем, вакцина Soberana 02 требует введения трех доз. Результаты эффективности трех доз обещают обнародовать в ближайшее время.

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Напомним, в феврале этого года на Кубе выпустили партию собственной вакцины от коронавирус Soberana 02 для проведения третьей фазы исследований. Первая партия насчитывала 150 тысяч доз.