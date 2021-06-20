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Кубинская COVID-вакцина эффективна на 62%, - фармацевты

Кубинская COVID-вакцина Soberana 02 Фото из открытых источников

Такая эффективность наблюдается после введения двух доз вакцин, хотя препарат предусматривает введение трех доз

Разработчик кубинской вакцины Soberana 02 компания BioCubaFarma заявила, что ее медицинский препарат защищает от коронавирусной болезни COVID-19 в 62% случаев. Об этом сообщает пресс-служба компании BioCubaFarma в Twitter.

"Только с двумя дозами Soberana 02 достигла эффективности в 62%", - говорится в заявлении компании.

В общем, вакцина Soberana 02 требует введения трех доз. Результаты эффективности трех доз обещают обнародовать в ближайшее время.

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Напомним, в феврале этого года на Кубе выпустили партию собственной вакцины от коронавирус Soberana 02 для проведения третьей фазы исследований. Первая партия насчитывала 150 тысяч доз.

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