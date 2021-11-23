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KSE: Следующая волна COVID-19 в Украине может начаться уже в январе 2022 года

Фото из открытых источников

Рост заболеваемости уже с января следующего года ожидается, если не будет введен локдаун

В Украине в 2022 году ситуация с коронавирусом будет зависеть от вспышки COVID-19 в Европе. В частности повлияют и карантинные ограничения, которые будут действовать в нашей стране. Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко во время брифинге.

"Мы ожидаем начало роста заболеваемости COVID-19 в следующую волну уже с начала 2022 года", – подчеркнул он.

По словам Ганиченко, рост заболеваемости уже с января следующего года ожидается, если не будет введен локдаун, который в этом году помог отсрочить волну коронавирусной болезни до середины февраля.

"Но здесь будет налагаться фактор роста заболеваемости в Европе и насколько у нас будут изменены карантинные ограничения именно в период новогодних праздников и в период января", – подчеркнул он.

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Напомним, по состоянию на утро 23 ноября в Украине лабораторно подтвердили 3 353 136 случаев заражения коронавирусом COVID-19. За минувшие сутки выявлено 12 729 случаев болезни, госпитализировано – 2055 человек, летальных исходов – 720, выздоровело – 23 107 человек.

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