Кроме COVID-вакцинации, необходимо обезопасить себя прививкой от гриппа, - иммунолог

Наличие двух вирусов в организме осложняет состояние пациента и риск смерти увеличивается вдвое

"Прошлый сезон 2020-2021 годов был очень тихим в отношении гриппа, благодаря тем же противоэпидемическим мерам. Но грипп не исчез. И о том, как сочетается грипп с COVID-19, мы узнали еще весной 2020 года, когда сезон гриппа заканчивался, но к нам пришла пандемия", - подчеркнул он.

Лапий подчеркнул, что наличие двух вирусов в организме осложняет состояние пациента и риск смерти увеличивается вдвое.

По его словам, сейчас иммунологи предполагают начало волны заболевания гриппом. Поэтому, помимо COVID-вакцинации, необходимо обезопасить себя прививкой от гриппа.

"Вот я за рулем езжу с ремнем безопасности. Я не знаю, когда мне этот ремень безопасности понадобится. Вот так же с вакциной от гриппа. Я привился от гриппа несколько дней назад. И я готов к сезону", - добавил Лапий, который также прошел полный курс COVID-вакцинации.

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Напомним, ранее мы писали, что одновременная вакцинация от коронавируса COVID-19 и гриппа безопасна, однако перед этим следует проконсультироваться с врачом о показаниях к применению обоих препаратов.