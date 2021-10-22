Критической ситуации с кислородом нет: Ляшко рассказал, что делать COVID-больницам, где есть проблемы

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Больницы, в которых есть проблема должны обратиться в региональный штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации по"ковиду"

Критической ситуации с кислородом в COVID-больницах нет. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время общения с журналистами в кулуарах парламента, которое транслировал "Первый Независимый".

"С кислородными концентраторами критической ситуации нет. Кислородных концентраторов закуплено еще дополнительно почти 15 тыс., которые уже розданы и работают", - отметил он.

В то же время, министр рассказал, что надо делать медицинским учреждениям, в которых, все же наблюдаются проблемы.

"Больницы, в которых есть проблема должны обратиться в региональный штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации по "ковиду". Региональный штаб знает координатора в Национальном штабе - и этот вопрос перезакрывается в любой больнице, где есть проблема с кислородом, кислород будет поставлен", - подчеркнул Ляшко.

Напомним, ранее министра здравоохранения Виктора Ляшко во время выступления в Верховной Раде сообщил, что в Украине два завода по производству медицинского кислорода приостановили работу из-за плановых регламентных работ на 10-15 дней. Еще у одного производителя на западной Украине возникли технические неисправности. Однако министр заверил, что все пациенты обеспечены кислородной терапией в больницах, поскольку готовились к этому. Совместно с производителями была найдена им замена на этот период.

Как известно, общее количество необходимого кислорода в сутки составляет 977 тысяч литров в минуту.