Кремация или плотный пакет: В Минздраве разъяснили, как хоронить умерших от COVID-19

Главный санитарный врач Виктор Ляшко Правительственный портал

В Минздраве призывают не спекулировать на этой теме

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что кремация или захоронение в плотном пакете лиц, умерших от коронавируса COVID-19, не является обязательным. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Вижу немало публикаций в средствах массовой информации и соцсетях о, иногда, дикарских вещах, которые происходят во время захоронений умерших от ковида. Уверяю, что согласно действующим правилам и рекомендациям от Минздрава относительно безопасного обращения с телами умерших лиц с подозрением или подтверждением коронавирусной болезни (COVID-19) люди имеют возможность попрощаться, забрать тело и похоронить родных по обычной процедуре, но с обязательным соблюдением всех необходимых мер безопасности", - подчеркнул Ляшко.

Также он уточнил, что постановление № 44 предусматривает захоронение в плотном пакете только, если из тела чрезмерно выделяются биологические жидкости. Это необходимо, чтобы избежать инфицирования возбудителем коронавирусной болезни.

"Если соблюдать все прописанные нормы и правила при погребении и безопасном обращении с телами умерших проблем не должно возникать. К сожалению, в реальности имеем ситуации, когда родные умершего должны пройти семь кругов ада, чтобы попрощаться и похоронить своих родных", - отметил Ляшко и призвал всех, кто имеет отношение к процессу организации похорон избегать злоупотреблений и спекуляций.

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Напомним, в Украине зафиксировали антирекорд заболеваемости COVID-19 с начала года, за минувшие сутки подтвердили 12 946 новых случаев.