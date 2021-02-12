Кравчук заявил в ООН, что в Воды Донбасса попала радиация

Леонид Кравчук Фото из открытых источников

Политик напомнил, что в 1979 году советское правительство устроило ядерный взрыв на территории шахты "Юнком"

Вода из радиоактивной полости из шахты "Юнком" попала в горизонты питьевой воды на Донбассе. Об этом глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук во время заседания Совбеза ООН, передает пресс-служба ТКГ.

Политик напомнил, что в 1979 году советское правительство устроило ядерный взрыв на территории шахты "Юнком", которая сейчас оккупирована НВФ. Из-за этого в шахте образовалась радиоактивная полость, из которой постоянно нужно откачивать воду, чтобы радиация не попадала на поверхность и в грунтовые воды.

"Донбасс находится на грани экологической катастрофы. И не только в связи с загрязнением воздуха и почвы, взрывами боеприпасов и мин, но и вследствие радиоактивных выбросов...

Почти три года назад оккупационная администрация прекратила откачку подземных вод, и радиация уже проникает в горизонты питьевой воды", - сказал Кравчук.

В то же время глава украинской делегации в ТКГ подчеркнул, что с 2014 года МАГАТЭ не может проверить уровень радиации, а Россия удачно игнорирует все запросы.

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Российская Федерация не соблюдает перемирие на Донбассе, продолжая нарушать предварительные договоренности.