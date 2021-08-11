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Кратковременные дожди и жара +32 °C: Прогноз погоды в Украине на сегодня

Фото из открытых источников

По данным синоптиков, прогнозируется переменная облачность

В Украине в среду, 11 августа, будет преобладать сухая погода с дневной температурой от 24 до 33 градусов, местами кратковременные дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
 
По данным синоптиков, прогнозируется переменная облачность.
 
На севере днем +26...+29 °C, ночью +15...+18 °C. Ветер северо-западный 5-10 м/с. без осадков.
 
На юге температура днем составит +28...+31 °C, ночью +18...+21 °C. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Осадков не прогнозируется.
 
На западе сегодня днем +24...+27 °C, ночью +13...+16 °C. Возможны кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
 
На востоке днем +29...+32 °C, ночью +17...+22 °C. Ожидаются кратковременные дожди и гроза в Сумской и Харьковской областях. 

В Киеве и Киевской области 11 августа без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью в столице +16...+18 °C, днем +27...+29 °C; по области ночью +13...+18 °C, днем +24...+29 °C.

Укргідрометцентр

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Напомним, ранее мы писали, что в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Предупреждение касается семи областей.

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