Кратковременные дожди и жара +32 °C: Прогноз погоды в Украине на сегодня

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По данным синоптиков, прогнозируется переменная облачность

В Украине в среду, 11 августа, будет преобладать сухая погода с дневной температурой от 24 до 33 градусов, местами кратковременные дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр

По данным синоптиков, прогнозируется переменная облачность.

На севере днем +26...+29 °C, ночью +15...+18 °C. Ветер северо-западный 5-10 м/с. без осадков.

На юге температура днем составит +28...+31 °C, ночью +18...+21 °C. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Осадков не прогнозируется.

На западе сегодня днем +24...+27 °C, ночью +13...+16 °C. Возможны кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

На востоке днем +29...+32 °C, ночью +17...+22 °C. Ожидаются кратковременные дожди и гроза в Сумской и Харьковской областях.