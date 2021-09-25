Красный Крест отправил более 30 тонн гуманитарной помощи в ОРДЛО

Красный крест

Гигиенические средства были доставлены тремя грузовиками через КПВВ "Новотроицкое"

Международный комитет Красного Креста передал более 30 тонн гуманитарной помощи на оккупированный Донбасс. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

Как отмечается, три грузовика с гуманитаркой проследовали через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое". Движение по коридору напротив КПВВ незаконные вооруженные формирования разблокировали только в понедельник, 20 сентября.

"Жителям временно оккупированной территории Украины доставлено 37,2 тонны гигиенических наборов", - сообщили пограничники.

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Напомним, что ранее Организация Объединенных Наций направила на неподконтрольные территории Донбасса партию гуманитарной помощи общим весом более 114 тонн.

В 20 грузовых автомобилях перемещали строительные материалы, предметы и оборудование медицинского назначения. Груз был предназначен для гражданского населения, проживающего на временно неподконтрольной территории Украины.

Позже, из Украины в Литву направили 38 тонн гуманитарной помощи для нужд безопасности, а именно колючая проволока для охраны границы. Помощь способствовала усилению охраны границ Литвы от нелегальных мигрантов.

Кроме этого, Афганистану грозил экономический кризис жители страны могли столкнуться с голодом.

По словам исполнительного директора Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли, количество людей, которые пострадают от голода в стране могло вырасти до 14 млн.