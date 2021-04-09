"Красную" зону ввели на Харьковщине и отменили На Прикарпатье

Фото из открытых источников

В "красную" зону Харьковская область перейдет с 0: 00 часов 11 апреля

Государственная комиссия ТЭБ и ЧС установила с 11 апреля красную зону епіднебезпеки на Харьковщине и отменила на Ивано-Франковщине. Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов написал в Telegram.

"По результатам (заседание - ред.) Государственная комиссия решила: установить с 00 часов 00 минут 11 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Харьковской области, и применить на территории Харьковской области ограничительные противоэпидемические меры предусмотрены для "красного" уровня эпидемической опасности", - написал Немчінов.

Он также отметил, что комиссия отменила с 00 часов 00 минут 10 апреля 2021 года красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Ивано-Франковской области.

Новости по теме: За минувшие сутки в Украине подтвердили 19 676 новых случаев коронавируса

Напомним, Министерство здравоохранения Украины обновило зоны карантина, теперь в красной зоне карантина 13 регионов.