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"Красную" зону ввели на Харьковщине и отменили На Прикарпатье

Фото из открытых источников

В "красную" зону Харьковская область перейдет с 0: 00 часов 11 апреля

Государственная комиссия ТЭБ и ЧС установила с 11 апреля красную зону епіднебезпеки на Харьковщине и отменила на Ивано-Франковщине. Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов написал в Telegram.

"По результатам (заседание - ред.) Государственная комиссия решила: установить с 00 часов 00 минут 11 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Харьковской области, и применить на территории Харьковской области ограничительные противоэпидемические меры предусмотрены для "красного" уровня эпидемической опасности", - написал Немчінов.

Он также отметил, что комиссия отменила с 00 часов 00 минут 10 апреля 2021 года красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Ивано-Франковской области.

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Напомним, Министерство здравоохранения Украины обновило зоны карантина, теперь в красной зоне карантина 13 регионов.

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