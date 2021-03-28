live
Новости » Общество Читати новину українською

"Красная зона" остается в 10 регионах, динамика госпитализаций все еще высока

Фото из открытых источников

В Киеве на сегодня заняты 84% койко-мест с подбитыми кислородом, в Житомирской - более 73%

По состоянию на 28 марта "красная зона" карантина в Украине остается в 10 регионах. При этом динамика госпитализаций остается высоким, в некоторых регионах занята большая часть выделенных койко-мест для пациентов с COVID. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Следовательно, в распределении регионов по цветным зонам ничего не изменилось по сравнению со вчерашним днем. В "красной зоне" остаются Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

При этом в Киеве на сегодня заняты 84% койко-мест с подведенным кислородом, в Винницкой области - более 52%, в Житомирской - более 73%, в Киевской - почти 74%, во Львовской и Николаевской - более 67%.

Кроме того, динамика госпитализаций остается высокой в Волынской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Ровенской, Херсонской и Черниговской областях. В последней эта динамика в течение трех дней составляет около 50%.

В "оранжевой зоне" по состоянию на сегодня находятся Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черкасская, Черновицкая и Хмельницкая области.

В "желтой зоне" - только Херсонская область.

Новости по теме: В Украине обнаружили еще почти 12 тыс. новых заражений COVID-19, 203 человека умерли

Напомним, накануне Министерство здравоохранения второй раз за день обновило показатели для определения регионов со значительным распространением COVID-19 - теперь к "красным" отнесено 10 регионов, а не 13, как было утром. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Минздрав снова обновил показатели и уменьшил "красную" зону до 10 областей "Красная" зона в Украине насчитывает уже 13 областей "Укрзализныця" назначила 8 спецрейсов из двух областей красной зоны Красная зона: Как курсируют поезда в регионах с усиленными ограничениями

программы канала ZIK

ПЕРВЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ - ОНЛАЙН
Вакцинация населения. Будет ли новый локдаун? | Брифинг заместителя министра Иващенко | 10.03.21
Пресс-конференция премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля | Год работы правительства
Политические провокации. Принудительная вакцинация. Санкции против СМИ | Голос народа | 25.02.21
Встреча Уруского с Кадыровым. Сомнительная вакцинация. Давление власти |
Анна Герман | Санкции против каналов. Дело Стерненка. Вакцинация | Голос народа | 25.02.21