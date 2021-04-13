Красная зона в Полтавской области: Стало известно, как будут курсировать поезда

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Предложения по организации перевозок должны сформулировать в течение недели

Сейчас "Укрзализныця" не планирует менять график движения поездов в Полтавской области, где с четверга вводят красную зону карантина. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, в течение недели "Укрзализныця" вместе с Министерством инфраструктуры и Министерством здравоохранения должны предоставить предложения по организации перевозок в регионе.

"До тех пор поезда дальнего следования будут курсировать без изменений, а продажа билетов и высадка/посадка пассажиров не будут ограничиваться. О введении ограничений и их характере УЗ сообщит дополнительно", - подчеркнул Криклий.

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Напомним, ранее Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение об отнесении Полтавской области в красную карантинную зону с 15 апреля.