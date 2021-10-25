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Красная зона карантина завтра может расшириться на Черниговскую область

Фото из открытых источников

Сейчас регион по всем показателям соответствует этому уровню эпидопасности, утверждают в Черниговской ОГА

Черниговская область по всем показателям соответствует красной зоне адаптивного карантина. В связи с этим в ОГА ожидают, что комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС может перевести регион в красную зону во вторник, 26 октября. Об этом заявила заместитель председатель Черниговской ОГА Жанна Шерстюк, передает "Суспільне".

"Все показатели свидетельствуют о том, что Черниговская область может быть переведена в красную зону. И по уровню госпитализации, и по коэффициенту выявления новых случаев - область красная, - заявила она.

По словам заместителя председателя Черниговской ОГА, в регионе будут действовать ограничения по работе транспорта и межрегиональные перевозки.

"Будут действовать ограничения в транспорте, межобластных перевозках. Ограничения будут в работе в заведениях общественного питания, образования, культуры, медицины. Но они не будут применяться, если все участники процесса будут вакцинированы и могут это подтвердить", - добавила Шерстюк.

Новости по теме: Шесть областей Украины – в красной карантинной зоне

Напомним, ранее сообщалось, что в черниговских больницах сложилась критическая ситуация с кислородом. Тамошние медики утверждают, что кислорода осталось всего на несколько часов.

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