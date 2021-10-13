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КПВВ "Чаплинка" с 19 октября прекращает свою работу, - офис омбудсмана

Фото из открытых источников

Для пересечь административную границу можно через КПВВ "Каланчак" или "Чонгар"

В Офисе омбудсмана Украины предупредили граждан что контрольный пункт въезда и выезда "Чаплинка" с 19 октября этого года прекращает свое функционирование. Об этом говорилось в Telegram-канале учреждения.

"В соответствии с распоряжением председателя Херсонской областной государственной администрации от 08.10.2021 № 992 "О прекращении функционирования контрольного пункта въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее "Чаплинка" с 19 октября 2021 года прекращает свое функционирование КПВВ "Чаплинка", - говорится в сообщении.

Отныне гражданам для пересечения административной границы с временно оккупированной территории АРК и города Севастополя необходимо планировать свои маршруты движения через КПВВ "Каланчак" или "Чонгар".

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Как сообщалось ранее, незаконные вооруженные формирования открыли контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Оленевка" под Донецком. Он работает с 09:00 до 16:30.

Кроме этого, в Трехсторонней контактной группе разблокировали работу гуманитарной подгруппы.

В частности, разблокирование работы КПВВ позволило бы решить вопрос социально-экономической поддержки граждан Украины, проживающих в ОРДЛО.

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