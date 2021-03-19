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Ковид - не повод откосить. Военкоматы рассказали о новых правилах призыва

Фото из открытых источников

Если призывник болеет коронавирусом, то в военкомат по повестке он не приходит

Весенний призыв на срочную военную службу, который пройдет с апреля по июнь, состоится, несмотря на пандемию. Впрочем, на всех призывников действуют ограничения, которые определены постановлением Кабмина от 9 декабря 2020 года. Об этом рассказали "Вести".

В частности, призывники должны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты и соблюдать все карантинные правила. Если призывник болеет коронавирусом, то в военкомат по повестке он не приходит. Но это не освобождает его от самого призыва.

"Отсрочка по болезни может быть лишь на время болезни. Призывник, заболевший коронавирусом и не получивший осложнений, которые бы его лишили возможности лично явиться по повестке в военкомат, должен предоставить справку от семейного врача о том, что он болел, или выписку из лечебного учреждения в случае госпитализации", - говорят в военном комиссариате.

Что касается вакцинации от коронавируса, которая сейчас проходит в Украине, справки для военкомата, если призывник вакцинировался, предоставлять не нужно.

"Иммунизация от ковида является добровольной, поэтому справка не нужна", - подчеркнули в военкомате.

Как сообщается, предварительно, в Киеве планируют призвать 557 человек.

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Напомним, ранее сообщалось, что весной на срочную службу по всей Украине планируют призвать более 14 тыс. граждан, которые будут служить во всех воинских частях.

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