Ковидный сертификат в Украине могут запустить до 1 июля, - Степанов

Максим Степанов Фото из открытых источников

Внутренний сертификат будет содержать информацию о прививках, ПЦР-тестах и выздоровлении от COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине планируют разработать внутренний ковидный сертификат в кратчайшие сроки, чтобы он заработал уже с 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Как отмечается, ковидные сертификаты – это рабочее название внутреннего документа, который будет содержать данные о вакцинации, о сделанных отрицательных ПЦР-тестах или выздоровлении от COVID-19. Данные будут вносить через электронную систему охраны здоровья, а сам сертификат можно будет получить у врача или сгенерировать в приложении или портале "Дія".

"Считаю, что нам это нужно запускать внутри страны в максимально сжатые сроки, если не в июне, то чтобы с 1 июля он у нас на полную заработал", - отметил Степанов.

По его словам, пока известно, какие потенциально данные будут вносить в ковидные сертификаты в европейских странах, поэтому "нам надо давать возможность внести все необходимые данные, делать свой украинский сертификат, который потом будет интегрирован с сертификатами ЕС".

Новости по теме: В ЕС согласовали технические характеристики COVID-сертификатов

В то же время до внедрения ковидных сертификатов украинцы, привитые двумя дозами вакцины, смогут получить по запросу бумажное Международное свидетельство о вакцинации, которое сейчас действует.

Кроме этого, глава Минздрава отметил, что запуск внутреннего ковидного сертификата будет иметь определенные преимущества, ведь, таким образом, украинцы будут заинтересованы в том, чтобы проверяться на COVID-19 при первых же симптомах и не заниматься самолечением.

Новости по теме: Украина и ЕС договорились работать над совместимостью сертификатов о COVID-иммунитете

Напомним, ранее страны Европейского Союза официально договорились о введении COVID-паспортов для путешествий. Соответствующее решение поможет восстановить туризм после пандемии.

Позже стало известно, что Франция станет первой страной ЕС, в которой введут цифровой сертификат о прививках от COVID-19 для путешественников.