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Костел святого Николая в Киеве, в котором произошел пожар, отдадут католикам

Facebook ГСЧС Украины

Костел поступит в пользование с 1 июня 2022 года

Костел святого Николая в Киеве перейдет в пользование прихода святого Николая 1 июня 2022 года. Об этом в Facebook сообщили в приходе костела.

"Определена дата передачи костела в пользование прихода св. Николая на 1 июня 2022 года. Стороны договорились, что Министерство культуры и информационной политики Украины будет способствовать передаче в установленном законодательством порядке в постоянное пользование Религиозной общине помещение Костела после завершения противоаварийных работ, но в любом случае не позднее 01 июня 2022 года", - говорится в сообщении.

Достигнута договоренность, что МКИП до 1 июня будет способствовать поиску других репетиционных залов и помещений для концертов Национального дома органной и камерной музыки и перемещению Национального дома органной и камерной музыки.

В МКИП на запрос издания "Украинская правда"подтвердили эту информацию.

Новости по теме: В Киеве загорелся костел Святого Николая. Видео

Как сообщалось ранее, в результате пожара в костеле Святого Николая в Киеве пострадал уникальный орган. Минкульт начало детальную оценку повреждений костела, чтобы составить перечень срочных противоаварийных и реставрационных работ.

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