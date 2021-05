Космический зонд NASA возвращается на Землю с образцами астероида Бенну

Как отмечается, зонд возвращается на Землю после космической миссии, которая длилась почти 5 лет. За это время аппарат добрался до астероида Бенну, которому более 4,5 млрд лет, и взял с него образцы горных пород и пыли.

Сейчас зонд уже отдалился от астероида и взял курс на Землю. До Земли космический аппарат должен добраться 24 сентября 2023 года, после чего от него отделится капсула с образцами и войдет в атмосферу. Сам аппарат останется на орбите Земли.

Капсула с образцами должна с помощью парашюта приземлиться на тренировочном полигоне в Юте. После приземления капсулу заберут ученые, чтобы исследовать полученные с астероида образцы.

After nearly 5 years in space, @NASASolarSystem's #OSIRISREx mission is heading to Earth with a sample of rocks & dust from a 4.5-billion-year-old asteroid!



