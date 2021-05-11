live
Новости » Общество Читати новину українською

Космический зонд NASA возвращается на Землю с образцами астероида Бенну

Астероид Бенну NASA

До Земли космический аппарат должен добраться 24 сентября 2023 года

Американское космическое агентство NASA сообщило о возвращении на Землю космического зонда OSIRIS-REx. Аппарат начал возвращение домой после того, как взял образцы с астероида Бенну. Об этом сообщает пресс-служба NASA в Twitter.

Как отмечается, зонд возвращается на Землю после космической миссии, которая длилась почти 5 лет. За это время аппарат добрался до астероида Бенну, которому более 4,5 млрд лет, и взял с него образцы горных пород и пыли.

Сейчас зонд уже отдалился от астероида и взял курс на Землю. До Земли космический аппарат должен добраться 24 сентября 2023 года, после чего от него отделится капсула с образцами и войдет в атмосферу. Сам аппарат останется на орбите Земли.

Капсула с образцами должна с помощью парашюта приземлиться на тренировочном полигоне в Юте. После приземления капсулу заберут ученые, чтобы исследовать полученные с астероида образцы.

Новости по теме: Образцы почвы с астероида Бенну: В NASA опубликовали кадры исследовательского зонда Osiris-Rex

Напомним, 20 октября американский исследовательский зонд OSIRIS-Rex, принадлежащий NASA, добился громкого успеха - он смог взять образцы почвы с поверхности астероида Бенну, не высаживаясь на него. Общий вес образцов почвы, по прогнозам ученых, составляет не менее 60 грамм.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В СБУ отказались расследовать продажу компанией Зеленского сериала "Папик" в Россию в обход санкций Зеленский присвоил звание "Мать-героиня" более тысячи украинских женщин Зеленский: Пусть героизм украинцев во Второй мировой дает силу новому поколению наших воинов Чем больше Зеленский будет смещаться в нишу Порошенко, тем активнее его избиратели будут уходить к ОПЗЖ, - Хурсин

программы канала ZIK

Перший Незалежний - Новости Онлайн
Возможно ли столкновение войск НАТО и России из-за конфликта в Украине? /
Помощь бизнесу | План вакцинации | Запуск украинского спутника
Эскалация конфликта на Донбассе |
Выплаты ФОПам. Местные бюджеты. Карантин | Заседание Кабинета министров Украины, 31.03.21
Запад VS Восток: Формирование блоков сверхдержав |