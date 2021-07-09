Коронавирус в Украине: За сутки обнаружили 655 новых случаев COVID-19

CDC

Больше всего новых заражений в Киеве и Одесской области

В Украине за минувшие сутки выявили 655 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

За сутки в Украине были госпитализированы 396 украинцев, умерли 12 пациентов, а выздоровели 885 человек. Протестировали методом ПЦР - 18 341 человека, методом ИФА - 7954 человека, экспресс - тестами - 15 312 украинцев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (220), Одесской (78), Черкасской (64) и Львовской (58) областях.

За все время пандемии в Украине заболели коронавирусом 2 240 246 человек. Выздоровели - 2 176 110 человек, но не смогли преодолеть болезнь 52 572 человека.

Ранее глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сообщал, что каждый третий житель Украины имеет антитела к коронавирусу.