Коронавирус в Украине: За сутки обнаружили 617 новых случаев COVID-19

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Больше всего случаев выявлено в Киеве и Киевской области

В Украине за минувшие сутки выявили 617 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве и Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки в Украине госпитализировали 404 человека, умерли 23 пациента, а выздоровели 872 человека. Протестировали методом ПЦР – 17 945 человек, методом ИФА – 9129 человек, экспресс – тестами – 13 819 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (181), Киевской (50), Днепропетровской (41), Львовской (29) и Винницкой (24) областях.

За все время пандемии в Украине заболел – 2 239 591 человек. Выздоровело – 2 175 225 человек, но 52 560 не смогли преодолеть недуг.

Ранее глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сообщил, что каждый третий житель Украины имеет антитела к коронавирусу.