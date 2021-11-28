home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

Коронавирус в Украине унес жизни уже более 85 тысяч человек, - Минздрав

Украинская правда

Антилидером по новым случаям заболевания, и по летальным случаям снова является Днепропетровская область

За сутки 27 ноября в Украине зафиксировали 7 483 случаев заболевания Covid-19, госпитализировали с коронавірусною болезнью или подозрением на нее 3 456 человек, умерли 400 пациентов, выздоровели 10 270 человек. Об этом сообщает Министерство Здравоохранения.

Среди новых больных 774 ребенка и 105 медработников.

Антилидером и по новым случаям заболевания, и по летальным случаям снова является Днепропетровская область (698 и 69 случаев соответственно).

В Киеве 549 новых случаев и 31 летальный случай.

Третья по количеству новых случаев Винницкая область (548 случаев заболевания и 25 летальных), четвертая Киевская область (433 случаи болезни и 6 летальных), пятая Запорожская (415 случаев заболевания и 37 смертей), шестая – Хмельницкая (408 больных и 6 умерших за сутки).

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 3 422 023 человек, из них 2 910 237 человек выздоровели, а 85 117 человек умерли.

Новости по теме: ВОЗ предостерегает страны от поспешных ограничений из-за нового штамма коронавируса

Ранее сообщалось, что в Украине 42,4% взрослого населения уже получили по крайней мере одну прививку против COVID-19, а 34,2% прошли полный курс вакцинации. Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире к концу года должен составить 40%.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Во Львове действие красной зоны карантина продлили до 13 декабря Карантин в Украине: Желтая зона увеличилась вдвое, в красной – 19 регионов Львовская область по просьбе местных властей осталась в красной зоне карантина Луганская область осталась в красной зоне карантина по ее просьбе, - ТЭБ и ЧС

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект