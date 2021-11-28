Коронавирус в Украине унес жизни уже более 85 тысяч человек, - Минздрав

Антилидером по новым случаям заболевания, и по летальным случаям снова является Днепропетровская область

Среди новых больных 774 ребенка и 105 медработников.

Антилидером и по новым случаям заболевания, и по летальным случаям снова является Днепропетровская область (698 и 69 случаев соответственно).

В Киеве 549 новых случаев и 31 летальный случай.

Третья по количеству новых случаев Винницкая область (548 случаев заболевания и 25 летальных), четвертая Киевская область (433 случаи болезни и 6 летальных), пятая Запорожская (415 случаев заболевания и 37 смертей), шестая – Хмельницкая (408 больных и 6 умерших за сутки).

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 3 422 023 человек, из них 2 910 237 человек выздоровели, а 85 117 человек умерли.

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Ранее сообщалось, что в Украине 42,4% взрослого населения уже получили по крайней мере одну прививку против COVID-19, а 34,2% прошли полный курс вакцинации. Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире к концу года должен составить 40%.