Коронавирус в Украине мутирует, у людей появляются новые симптомы, - Радуцкий

Председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, член фракции партии "Слуга народа" Михаил Радуцкий Фото из открытых источников

Среди новых симптомов, по словам парламентария, диарея, тошнота и другое

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья Михаил Радуцкий заявляет, что в Украине у COVID-больных начинают появляться новые симптомы, что свидетельствует про мутацию коронавируса. Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

"Вирус мутирует, и мы видим по Ивано-Франковской области, что там начали болеть больше молодых людей, детей. Появились новые симптомы, которые ранее не были свойственны для COVID-инфекции: диарея, тошнота и все такое – это те симптомы, которых не было раньше в COVID-19", - отметил председатель парламентского комитета.

Радуцкий также добавил, что эти признаки позволяют специалистам предполагать, что коронавирус "понемногу мутирует".

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Напомним, в конце февраля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что поступили результаты проверки украинских образцов на наличие новых штаммов коронавируса, которую делала лаборатория в немецкой клинике "Шарите". В частности, проверкой 48 украинских образцов установлено, что в Украине пока не найдено новых штаммов коронавируса.

Позже он добавил, что в Украине нет британского штамма коронавируса, однако в стране циркулируют несколько видов COVID-19, однако, все они безопасны. В частности, это сугубо европейский итальянский и испанский штаммы.