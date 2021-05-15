Коронавирус в Украине: 6,8 тысяч новых случаев, 322 смерти

Фото из открытых источников

Больше всего новых больных за сутки в Киеве и Харьковской области

В Украине за прошедшие сутки 14 мая зарегистрировали 6 796 новых больных на коронавирус, среди них 347 детей и 233 медработники. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Так, за минувшие сутки госпитализировали 2 197 человек. Умерли в результате осложнений от заболевания 322 больных, выздоровели-17 202 украинца.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Киеве (544), Харьковской (630), Днепропетровской (518), Донецкой (480) и Львовской (432) областях.

Всего за время пандемии в стране зафиксировали 2 150 244 случая (выздоровели 1 849 803 человека). Умерли 47 942 больных.

Что касается вакцинации против коронавируса, то за минувшие сутки прививки получили 23 638 человек. Первую дозу уже получили 936 497 украинцев, обе (завершили вакцинацию) — 13 661 человек.

Новости по теме: Ляшко призвал не делать тесты на антитела к коронавирусу без острой необходимости

В среду премьер Шмигаль заявил, что в Украине в выходные вакцинировать от коронавируса тех, кто записался на прививку через портал или приложение "действие". По его словам, все желающие смогут получить прививки в порядке живой очереди — начиная с 15-16 т