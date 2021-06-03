Коронавирус унес жизнь народного артиста Украины Валерия Шептекиты

Валерий Шептекита Фото из открытых источников

Актера не стало на 81 году жизни

В киевской больнице скончался известный актер, народный артист Украины Валерий Шептекита. Об этом сообщает пресс-служба Молодого театра.

"Сегодня отошел в мир иной народный артист Украины Валерий Иванович Шептекита. Более 40 лет актер посвятил Молодому театру. Сыграл несколько сотен ролей. Никогда не оставался в стороне от театральных дел, любил и поддерживал молодежь. Писал стихи, организовывал театральные вечера и капустники", - говорится в сообщении театра.

По информации УНИАН, актер попал в больницу из-за коронавируса. Там находился в реанимационном отделении. Вроде бы на днях ему уже становилось легче, однако внезапно состояние ухудшилось, и он умер.

Валерий Шептекита родился 20 декабря 1940 года в г. Тлумач Ивано-Франковской области.

Окончил Киевский государственный институт театрального искусства им. И. Карпенко-Карого (1967). Играл в театрах разных городов Украины - ровно, Донецк, Львов, Черновцы, Сумы. За это время на его счету накопилось более 120 ярких ролей.

В 2000 году он получил звание Заслуженного артиста Украины, а уже через шесть лет его признали Народным артистом Украины.

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