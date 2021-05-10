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Коронавирус провоцирует новое осложнение: Врачи назвали симптомы

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Речь о грибковых инфицирования органов

У пациентов с коронавирусом могут развиваться постковидные грибковые инфекции, которые дают серьезные осложнения на здоровье. Об этом заявила в эфире телеканала "Украина 24" врач-инфекционист Татьяна Логинова, комментируя информацию о том, что в Индии люди, которые переболели COVID-19, начали инфицироваться редким "черным грибком", передает "Укринформ".

"Люди лечились не только стероидами, но и антибиотиками. Антибиотики также дают дисбиоз организму, у нас в стране чаще всего возникают кандидозы. А в этом случае на фоне антибиотикотерапии плюс кортикостероиды, которые подавляют воспалительные процессы, также могут прекрасно развиваться эти грибковые инфекции. Эта инфекция может не только поражать глаза и носовую полость, но и легкие", - подчеркнула она.

По словам инфекциониста, это очень серьезная постковидная инфекция, которая затягивает выздоровление после COVID-19.

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"Это уже будет "лонгковид" затруднен и потребует очень тщательного антимикотического лечения специальными препаратами", - сообщила Логинова.

Как сообщалось, в Индии зафиксировали ряд случаев заражения мукормикозом (его еще называют "черным грибком") у людей, переболевших COVID-19.

Врачи считают, что мукормикоз, смертность от которого составляет 50%, может быть вызван лекарствами, которые применяют для лечения COVID-19. Эти препараты уменьшают воспаление легких, но одновременно подавляют иммунную систему и повышают уровень сахара в крови.

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Обычно у пациентов с этой инфекцией такие симптомы, как: заложенность носа и кровотечение, отек и боль в глазу, потеря зрения, вокруг носа могут быть черные участки кожи.

По словам медиков, больным, которые обращаются поздно, приходится удалять глаз, чтобы инфекция не попала в мозг. В редких случаях приходится удалять кость челюсти.

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