Как отмечается, Елизавета II провела первые две аудиенции. Встреча проводилась из Виндзорского замка с послом Латвийской Республики и послом Республики Кот-д'Ивуар.

Для виртуальной встречи британская королева выбрала голубое платье с цветочным принтом, что свидетельствует о том, что она сняла траур. Она дополнила образ любимым жемчужным ожерельем и такими же серьгами, а также брошью с бриллиантами.

На лице королевы заметен легкий макияж – она подчеркнула губы красной помадой. По фотографиям заметно, что она улыбается и пребывает в хорошем настроении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)

Новости по теме: Королева Великобритании Елизавета II отмечает 95-летие