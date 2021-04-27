Как отмечается, Елизавета II провела первые две аудиенции. Встреча проводилась из Виндзорского замка с послом Латвийской Республики и послом Республики Кот-д'Ивуар.

Для виртуальной встречи британская королева выбрала голубое платье с цветочным принтом, что свидетельствует о том, что она сняла траур. Она дополнила образ любимым жемчужным ожерельем и такими же серьгами, а также брошью с бриллиантами. 

На лице королевы заметен легкий макияж – она подчеркнула губы красной помадой. По фотографиям заметно, что она улыбается и пребывает в хорошем настроении.

 
 
 
 
 
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Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)

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Напомним, королева Елизавета II официально вернулась к исполнению через четыре дня после смерти герцога Эдинбургского. Тогда монарх приняла участие в официальном мероприятии по увольнению по собственному желанию графа Уильяма Пила, который 14 лет занимал должность лорда Чемберлена и занимался организацией королевских церемоний.