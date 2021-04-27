Как отмечается, Елизавета II провела первые две аудиенции. Встреча проводилась из Виндзорского замка с послом Латвийской Республики и послом Республики Кот-д'Ивуар.
Для виртуальной встречи британская королева выбрала голубое платье с цветочным принтом, что свидетельствует о том, что она сняла траур. Она дополнила образ любимым жемчужным ожерельем и такими же серьгами, а также брошью с бриллиантами.
На лице королевы заметен легкий макияж – она подчеркнула губы красной помадой. По фотографиям заметно, что она улыбается и пребывает в хорошем настроении.
Посмотреть эту публикацию в Instagram