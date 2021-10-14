Её Величество поблагодарила детей за письмо и отправила буклеты с интересной информацией о королевской семье.

Однако, особое внимание привлекло то, что в адресе на конверте был указан город Севастополь, а страна – Россия.

Добавим, само письмо писала фрейлина Елизаветы II Филиппа де Пасс, а кто именно согласовывал написание адреса – неизвестно.

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Как известно, официально Великобритания осуждает оккупацию Крыма Россией. А недавно проведенные выборы в Госдуму России, в которых принимали участие жители временно оккупированных территорий, в частности Крыма, в МИД Великобритании осудили.

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Напомним, ранее объединение мусульман Польши опубликовало на своем сайте календарь на 2021 год с изображением мечетей в анексованому Крыму, в Феодосии, Бахчисарае, Старом Крыму и Симферополе, который обозначили как территорию Российской Федерации.