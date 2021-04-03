Королева Елизавета II и принц Чарльз прогулялись по садам Фрогмор-Хаус. Фото

Королева Елизавета II с принцем Чарльзом Instagram / Clarence House

Ее Величество и принц Уэльский встретились по случаю празднования Пасхальных выходных

Накануне Пасхи королева Великобритании Елизавета II впервые за долгое время встретилась со старшим сыном, наследником престола принцем Чарльзом. Они прогулялись по садам Фрогмор-хаус, расположенного неподалеку от Виндзорского замка. Об этом сообщает пресс-служба королевской семьи в Instagram.

Как отмечается, автором кадров, с редкой прогулки, стал королевский фотограф Крис Джексон. К тому же, это первые совместные фотографии Ее Величества и принца Уэльского после выхода скандального интервью принца Гарри и Меган Маркл.

На обнародованных фото, они гуляли по аллеям среди цветущих деревьев и нарциссов в хорошем настроении. Для второго выхода за последнюю неделю 94-летняя королева Елизавета II выбрала темно-зеленое пальто, один из фирменных платков с цветочным принтом и теплые вязаные перчатки.

Тогда как 72-летний принц Чарльз не изменил любимому классическому стилю. На нем длинное пальто бежевого цвета, светло-голубая рубашка, галстук и серые брюки.

"Королева и принц Уэльский наслаждаются прогулкой на территории Фрогмор-хаус, Виндзор. Эти фотографии обнародованы по случаю празднования Пасхальных выходных", – говорится в сообщении Букингемского дворца.

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К слову, в ноябре 2020 года принц Гарри и Меган Маркл отдали свое имение Фрогмор-хаус принцессе Евгении и Джеку Бруксбенку. Загородную резиденцию пара получила в подарок от королевы накануне свадьбы и передала королевской чете незадолго до пополнением в семье.

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Напомним, королева Британии Елизавета II в начале февраля в девятый раз стала прабабушкой. Внучка Ее Величества принцесса Евгения родила первенца - сына Августа Филиппа Хоука Бруксбэнка. В общем, Елизавета II имеет уже 10 правнуков. Последний появился на свет 21 марта - мальчика Лукаса родила старшая дочь принцессы Анны Зара Тиндолл.