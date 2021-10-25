Королева Британии Елизавета II впервые пропустила воскресную церковную службу

Королева Великобритании Елизавета II Фото из открытых источников

Ее Величество пропустила молитвы в часовне Всех Святых в Виндзоре по рекомендации медиков

Королева Великобритании Елизавета II по рекомендации личных врачей в это воскресенье, 24 октября, не посещала церковную службу. Об этом сообщает Public.

Как отмечается, 95-летняя Её Величество должна была посетить воскресное служение в часовне Всех Святых в Виндзоре, однако осталась дома. К слову, это впервые, когда Елизавета II пропустила молитвы в церкви.

Предполагается, что сейчас монархиня бережет силы для экосаммита ООН, известного как COP26, который начнется 31 октября в Глазго (Шотландия).

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Напомним, ранее королева Великобритании Елизавета II отменила свой визит в Северную Ирландию после совета медиков несколько дней отдохнуть. Решение отменить визит не было связано с коронавирусом.

Через несколько дней стало известно, что Елизавета II провела ночь в больнице, где прошла "предварительное обследование". По словам пресс-секретаря Букингемского дворца, она вернулась в Виндзорский замок и остается в хорошем настроении.