Королева Британии Елизавета II стала прабабушкой в 12 раз

Свадьба принцессы Беатрис Instagram / The Royal Family

Принцесса Беатрис Йоркская родила дочь

Согласно сообщению, ребенок принцессы и ее мужа Эдоардо Мапелли-Моцци появился на свет в лондонском госпитале Челси и Вестминстер. Вес новорожденной - 6 фунтов 2 унции (около 2,7 кг).

"Семья благодарит весь персонал больницы за их прекрасную заботу. Ее Королевское Высочество и ребенок чувствуют себя хорошо, и пара с нетерпением ждет возможности познакомить свою дочь со старшим братом Кристофером Вульфом (5-летний сын Эдоардо от предыдущих отношений с американским архитектором Дарою Хуанг, - ред.)", - отметили во дворце.

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Напомним, 17 июля 2020 года состоялась свадьба принцессы Беатрис , которая является внучкой королевы Елизаветы II и 9-й в линии наследования трона, и итальянского магната Эдоардо Мапелли-Моцци. Принцесса Беатрис была одета в платье и бриллиантовую диадему Ее Величества.