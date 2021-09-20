Королева Британии Елизавета II стала прабабушкой в 12 раз
Принцесса Беатрис Йоркская родила дочь
Принцесса Беатрис Йоркская, внучка королевы Великобритании Елизаветы II, в субботу, 18 сентября, родила дочь. Об этом сообщила пресс-служба королевской семьи.
Согласно сообщению, ребенок принцессы и ее мужа Эдоардо Мапелли-Моцци появился на свет в лондонском госпитале Челси и Вестминстер. Вес новорожденной - 6 фунтов 2 унции (около 2,7 кг).
"Семья благодарит весь персонал больницы за их прекрасную заботу. Ее Королевское Высочество и ребенок чувствуют себя хорошо, и пара с нетерпением ждет возможности познакомить свою дочь со старшим братом Кристофером Вульфом (5-летний сын Эдоардо от предыдущих отношений с американским архитектором Дарою Хуанг, - ред.)", - отметили во дворце.
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Напомним, 17 июля 2020 года состоялась свадьба принцессы Беатрис, которая является внучкой королевы Елизаветы II и 9-й в линии наследования трона, и итальянского магната Эдоардо Мапелли-Моцци. Принцесса Беатрис была одета в платье и бриллиантовую диадему Ее Величества.
К слову, начале февраля 2021 года впервые стала мамой принцесса Евгения родная сестра Беатрис. Она родила сына Августа от бизнесмена Джека Бруксбэнка, за которого вышла замуж в 2018 году.