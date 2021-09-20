home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

Королева Британии Елизавета II стала прабабушкой в 12 раз

Свадьба принцессы Беатрис Instagram / The Royal Family

Принцесса Беатрис Йоркская родила дочь

Принцесса Беатрис Йоркская, внучка королевы Великобритании Елизаветы II, в субботу, 18 сентября, родила дочь. Об этом сообщила пресс-служба королевской семьи.
 
Согласно сообщению, ребенок принцессы и ее мужа Эдоардо Мапелли-Моцци появился на свет в лондонском госпитале Челси и Вестминстер. Вес новорожденной - 6 фунтов 2 унции (около 2,7 кг).
 
"Семья благодарит весь персонал больницы за их прекрасную заботу. Ее Королевское Высочество и ребенок чувствуют себя хорошо, и пара с нетерпением ждет возможности познакомить свою дочь со старшим братом Кристофером Вульфом (5-летний сын Эдоардо от предыдущих отношений с американским архитектором Дарою Хуанг, - ред.)", - отметили во дворце.
 
 
Напомним, 17 июля 2020 года состоялась свадьба принцессы Беатрис, которая является внучкой королевы Елизаветы II и 9-й в линии наследования трона, и итальянского магната Эдоардо Мапелли-Моцци. Принцесса Беатрис была одета в платье и бриллиантовую диадему Ее Величества.
 
К слову, начале февраля 2021 года впервые стала мамой принцесса Евгения родная сестра Беатрис. Она родила сына Августа от бизнесмена Джека Бруксбэнка, за которого вышла замуж в 2018 году.
Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Teller Report: Как и констатировал Медведчук, Украина остается потребителем российского газа Медведчук мешал действующей власти зарабатывать на покупке газа, поэтому он сейчас находится под следствием, – Лазарев Ситуация с тарифами в Украине катастрофическая, страна стала заложником Третьего энергопакета ЕС, - эксперт Повышение цен в Европе приведет к автоматическому повышению тарифов в Украине, – эксперт

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект