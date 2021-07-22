Корабли заразили кораллы на Карибах смертельной инфекцией, - ученые

Коралловая болезнь вызвана отходами или балластной водой с кораблей

Смертельная инфекция, известная как болезнь потери каменистой коралловой ткани (SCTLD) или же болезнь белой полосы, была впервые обнаружена во Флориде в 2014 году, и с тех пор распространилась по региону, вызывая большое беспокойство ученых.

Этот недуг распространяется быстрее, чем большинство коралловых болезней, и имеет чрезвычайно высокий уровень смертности среди видов, наиболее восприимчивых к нему, что делает его потенциально самым смертоносным заболеванием, которое когда-либо поражало кораллы.

К болезни белой полосы восприимчивы более 30 видов кораллов. Инфекция была обнаружена на Ямайке в 2018 году, затем-в мексиканском Карибском бассейне, Сен-Мартене и Багамах, а также в 18 других странах.

В Мексике более 40% рифов в одном исследовании имели по меньшей мере 10% кораллов, зараженных SCTLD, а почти четверть - более 30%.

Ученые до сих пор не смогли определить, вызвана ли болезнь вирусом, бактерией, химическим веществом или другим возбудителем инфекции, но эксперты поддерживают теорию о том, что балластная вода с кораблей может быть виновником.

Так, уже обнаружено, что SCTLD является более распространенным в рифах, которые ближе к основным коммерческим портам Багамских островов, в Нассау и на больших Багамах. Это указывает на вероятную связь между болезнью и кораблями.

Ранее сообщалось, что за последние 25 лет Большой Барьерный риф Австралии потерял, вследствие глобального потепления, более половины кораллов. Ученые исследовали кораллы Большого рифа в период с 1995 по 2017 годы и пришли к выводам, что самые большие потери произошли в 2016 и 2017 годах. Больше всего пострадали ветвистые и столообразные кораллы, которые имеют важное значение для рыб и других морских животных.