Константина Меладзе обвинили в домогательствах

Константин Меладзе ТАСС

Первой об этом заговорила певица Ани Лорак

Две звезды эстрады обвинили в домогательствах российского продюсера Константина Меладзе. Первой об этом заговорила певица Ани Лорак, дав откровенное интервью на одном из российских телеканалов.

"Костя испытывал ко мне симпатию. Будь я другим человеком, моя жизнь пошла бы по взлётной полосе. Но у меня всегда были свои понятия о том, как надо. И ту работу, которую он мне предлагал, и тот путь развития — они мне не подошли. В какой-то момент он мне сказал: "Ты знаешь, тебе никто не нужен. Ты самостоятельная личность, ты должна сама". Потом он просто не брал трубку телефона и запретил всем знакомым общаться со мной. Я не хочу говорить об условиях, которые поставил мне Меладзе. Скажем так, они лежали в личной плоскости и касались темы "На что ты готова пойти ради популярности". Прозвучали условия, которые он предлагал всем своим артистам. Они были готовы, а я — нет", - рассказала артистка.

Однако позже Ани Лорак опровергла сказанное и заявила, что поклонники и журналисты неправильно ее поняли.

После этого украинская "королева ночи" Оля Полякова заявила, то ее коллега по цеху изначально сказала правду, хотя бы по той причине, что она "сама получала предложение подобного рода от этого же человека".

"Я хочу заявить, что я верю Ани Лорак, и думаю, что она говорит правду хотя бы по той причине, что я сама получала предложение подобного рода от этого же человека", - рассказала Полякова, попросив звезд-коллег не говорить, что это ложь и дать Ани Лорак рассказать свою историю.

Помимо этого певица призвала Лорак "не оправдываться ни перед кем" и "позволить правде звучать". Она считает, что только так можно уберечь девушек от харассмента.

В свою очередь, бывшая солистка поп-группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер-Грановская заступилась за российского продюсера в эфире одного из украинских каналов и заявила, что слова Поляковой не стоит "принимать всерьез".

"Влезать в чью-то голову, в чье-то воображение. У каждого оно разное, а у нас, артистов, оно вообще бурное. Я ее знаю очень плохо. Мы не дружны, у нас нет близких отношений. Поэтому я не имею права о ней что-то говорить. Но точно могу сказать, что слово "домогательство" и Константин Меладзе - абсолютно противоположные вещи", - отметила Мейхер.

По мнению певицы, Оля Полякова могла вступиться за Лорак лишь ради пиара.

"Многие звезды таким образом пиарятся. Так сложилась жизнь, что сегодня те люди, которые понимают, как пользоваться Instagram и своим неким статусом, используют любую возможность, чтобы привлечь к себе еще больше внимания. Я, конечно, за Олю не буду распоряжаться, почему она это подхватила. Но она, как мне кажется, человек юморной, и я не думаю, что эти слова стоит принимать всерьез", - добавила она.

Кроме того, за Константина Меладзе уже вступились: Валерий Меладзе, Отар Кушанашвили, Светлана Лобода и Лолита Милявская.

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Напомним, ранее голливудского продюсера Харви Вайнштейна публично обвинили в сексуальных домогательствах и насилии более 80 женщин, в частности Анджелина Джоли и Эшли Джадд.

В конце августа 2019 года Харви Вайнштейну, которому ранее уже предъявили два обвинения в преступлениях сексуального характера, выдвинули два новых обвинения в сексуальных домогательствах.

После того, как он заплатил моральную компенсацию своим жертвам, на него в суд подала еще одна известная личность – немецкая актриса Роуз Макгоуэн.

Суд присяжных в Нью-Йорке признал виновным голливудского продюсера Харви Вайнштейна по двум пунктам обвинения.

11 марта 2020 года суд огласил приговор Вайнштейну, признал его виновным и приговорил к 23 годам тюрьмы по обвинениям в домогательствах.